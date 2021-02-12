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Среди украинцев преобладает мнение о преувеличенности угрозы COVID-19

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 11:19
Среди украинцев преобладает мнение о преувеличенности угрозы COVID-19 Фото: быстрая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Примерно половина (51%) украинцев считают, что угроза коронавируса преувеличена. Их количество превышает число тех, кто не поддерживает этого мнения (43%).

Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, которое в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, в целом в мире в конце 2020 года считали коронавирус преувеличенной угрозой 42% респондентов, противоположного мнения придерживались 53% опрошенных.

Среди украинцев преобладает мнение о преувеличенности угрозы COVID-19

Позиция, что угроза преувеличена, несколько возросла по сравнению с последними месяцами. Например, в начале прошлого года мировое общественное мнение о преувеличении этой угрозы тоже получило распространение. Позже, во время так называемого первого пика заболевания, сторонники этого взгляда сократились до трети респондентов, тогда как те, кто не поддерживал его, составляли почти две трети. Однако летом, с уменьшением числа зарегистрированных случаев COVID-19, вера в преувеличение проблемы снова начала расти. Тенденция к росту убежденности в том, что кризис преувеличен, сохранялась и в конце 2020 года.

По данным опроса, большинство населения Австралии, США и ЕС (особенно западных стран ЕС) отвергают утверждения о преувеличении угрозы.

Во время исследования Gallup International, было опрошено 44 796 человек в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года было проведено собеседование с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин, или личным путем, по телефону или через Интернет. Погрешность опроса составляет от + 3-5% на уровне 95% доверия.

Как сообщало РБК-Украина, за январь-ноябрь 2020 года в Украине умерло 549 172 человека. Коронавирус унес жизни 14 534 людей, грипп и пневмония - 9 062 человек.

Напомним, по данным опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольные решениями правительства 77% украинцев.

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