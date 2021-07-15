Среди участников Олимпийских игр обнаружили заражение COVID

По информации СМИ, больной еще не успел попасть в Олимпийскую деревню. Подтверждение заболевания он получил в среду.

Указано, что других деталей Оргкомитет Токийских игр пока не оглашает.

Отмечено, что это первый зафиксированный случай заболевания у участника, который не успел пройти самоизоляцию.

Комитет также добавил, что лица, которые связаны с играми в Токио, но не являются членами национальной сборной, тоже получили положительный результат на COVID во вторник.

Так, это уже третий подтвержденный случай среди прибывших на игры в Японию.