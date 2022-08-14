UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Среди всех секторов экономики энергетика имеет больше всего проблем, - инвестор

Фото: среди всех секторов экономики энергетика имеет больше всего проблем (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Среди всех секторов украинской экономики наиболее проблемным является сектор энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тынного в колонке для УП.

"Ключевая государственная собственность в энергогенерирующих компаниях нещадно эксплуатируется без надлежащих амортизационных отчислений. Госкомпании не имеют средств на демонтаж изношенного оборудования и строительство нового", - пишет он.

Бизнесмен отметил, что за годы независимости на государственный уголь и связанную с ним коррупцию было потрачено более 11 млрд долларов.

Также он добавил, что государство не закрывает бесперспективные и истощенные госшахты, которые имеют очень высокую себестоимость добычи и риски эксплуатации.

"Капитальные вложения в угольные и газо-мазутные блоки ТЭС и ТЭЦ не осуществлялись. На получение 1 кВт энергии украинские государственные станции тратят почти на 40% больше угля, чем их аналоги в Западной Европе, или даже в Польше", - отмечает он.

Он также отметил, что проблемы касаются и атомной и возобновляемой энергетики, а также газовой отрасли, где фиксируется падение собственной добычи газа и объемов геологоразведки, от которых зависят будущие объемы добычи.

Напомним, по данным Министерства энергетики, Украина потеряла 30% солнечной и более 90% ветровой генерации, а также более 50% тепловых мощностей. Всего на оккупированных территориях Украины находится 35% украинской генерации электроэнергии.

Читайте РБК-Украина в Google News