Среди всех секторов экономики энергетика имеет больше всего проблем, - инвестор

"Ключевая государственная собственность в энергогенерирующих компаниях нещадно эксплуатируется без надлежащих амортизационных отчислений. Госкомпании не имеют средств на демонтаж изношенного оборудования и строительство нового", - пишет он.

Бизнесмен отметил, что за годы независимости на государственный уголь и связанную с ним коррупцию было потрачено более 11 млрд долларов.

Также он добавил, что государство не закрывает бесперспективные и истощенные госшахты, которые имеют очень высокую себестоимость добычи и риски эксплуатации.

"Капитальные вложения в угольные и газо-мазутные блоки ТЭС и ТЭЦ не осуществлялись. На получение 1 кВт энергии украинские государственные станции тратят почти на 40% больше угля, чем их аналоги в Западной Европе, или даже в Польше", - отмечает он.

Он также отметил, что проблемы касаются и атомной и возобновляемой энергетики, а также газовой отрасли, где фиксируется падение собственной добычи газа и объемов геологоразведки, от которых зависят будущие объемы добычи.

Напомним, по данным Министерства энергетики, Украина потеряла 30% солнечной и более 90% ветровой генерации, а также более 50% тепловых мощностей. Всего на оккупированных территориях Украины находится 35% украинской генерации электроэнергии.