Среди работников Чернобыльской АЭС обнаружили больного коронавирусом

Среди сотрудников Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) у одного подтвержден случай заболевания коронавирусом COVID-19. Больной находится в самоизоляции.

Об этом сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения.

Информация о заражении одного из работников стала известна во вторник, 23 июня. Отмечается, что последний раз больной находился на работе 9 июня, после чего ушел в очередной отпуск.

"Работника направили на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача", - уточнили в госагентстве.

Установлено также одно контактное лицо среди персонала ЧАЭС, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Этот человек также находится на самоизоляции под наблюдением медика.

Напомним, в Украине по состоянию на вторник, 23 июня, наибольшее распространение заболевания коронавирусом зафиксировали в десяти областях, хотя в отдельных из них больницы загружены наполовину.

Как писало РБК-Украина, с 22 июня в Украине начала действовать новая методология оценки эпидситуации в регионах, согласно которой усиливать карантин могут в отдельных населенных пунктах.