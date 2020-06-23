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Среди работников Чернобыльской АЭС обнаружили больного коронавирусом

Новости » Коронавирус     23.06.2020 - 23:49
Среди работников Чернобыльской АЭС обнаружили больного коронавирусом
Фото: медики в масках (УНИАН)

Больной и еще один работник ЧАЭС, который контактировал с ним, на самоизоляции

Среди сотрудников Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) у одного подтвержден случай заболевания коронавирусом COVID-19. Больной находится в самоизоляции.

Об этом сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения.

Информация о заражении одного из работников стала известна во вторник, 23 июня. Отмечается, что последний раз больной находился на работе 9 июня, после чего ушел в очередной отпуск.

"Работника направили на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача", - уточнили в госагентстве.

Установлено также одно контактное лицо среди персонала ЧАЭС, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Этот человек также находится на самоизоляции под наблюдением медика.

Напомним, в Украине по состоянию на вторник, 23 июня, наибольшее распространение заболевания коронавирусом зафиксировали в десяти областях, хотя в отдельных из них больницы загружены наполовину.

Как писало РБК-Украина, с 22 июня в Украине начала действовать новая методология оценки эпидситуации в регионах, согласно которой усиливать карантин могут в отдельных населенных пунктах.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ЧАЭСзаражениеизоляцияКоронавирус
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