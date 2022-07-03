UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Среди погибших - ребенок. Появились видео последствий обстрела Славянска

Последствия обстрела Славянска (фото: facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Наталия Гурковская

Среди погибших в результате обстрела Славянска Донецкой области 3 июля есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Вадима Ляха.

"Среди погибших - ребенок. Среди раненых - работник коммунального предприятия", - рассказал он.

По его словам, под обстрел попали несколько микрорайонов города - Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат.

"Разрушение в жилищном секторе и на коммунальных предприятиях - КАТП, троллейбусном управлении, фильтровальной станции", - добавил Лях.

Как сообщалось, 3 июля Славянск (Донецкая область) попал под самый масштабный обстрел российских оккупантов за последнее время. В городе вспыхнуло из-за вражеских атак до 15 пожаров.

Добавим, что в результате обстрела российских оккупантов Славянска Донецкой области 3 июля 6 человек погибли и 15 получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Славянск