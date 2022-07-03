Среди погибших - ребенок. Появились видео последствий обстрела Славянска

Среди погибших в результате обстрела Славянска Донецкой области 3 июля есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Вадима Ляха.

"Разрушение в жилищном секторе и на коммунальных предприятиях - КАТП, троллейбусном управлении, фильтровальной станции", - добавил Лях.

По его словам, под обстрел попали несколько микрорайонов города - Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат.

Как сообщалось, 3 июля Славянск (Донецкая область) попал под самый масштабный обстрел российских оккупантов за последнее время. В городе вспыхнуло из-за вражеских атак до 15 пожаров.

Добавим, что в результате обстрела российских оккупантов Славянска Донецкой области 3 июля 6 человек погибли и 15 получили ранения.