Сразу в яблочко: длинноногая Леся Никитюк завела сеть пикантным фото топлес

Леся Никитюк, которая ранее порадовала поклонников пикантными снимками из новой провокационной фотосессии, снова соблазнила откровенным кадром - известная телеведущая в спальне в облегающих штанах и топлес похвасталась точеными формами и "обожгла" фанов горячим взглядом.

Леди Ле опубликовала фото в Instagram и в шутливой форме рассказала историю - как ей удалось снять себя настоящую.

Также звезда подзадорила подписчиков и отметила, что все части ее тела, которые видны на кадре - настоящие, и никакой фотошоп не использовался.

"Вот много было у меня фотосессий, а вот что б я осталась довольна результатом... не всегда бывало. Всегда много ретуши, какие то непонятные позы... все вот эти "задники" разноцветные... короче не могу я найти людей, которые покажут меня - мной!!! Ну или откроют женственность!...

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

...И тут значит веду я свадьбу ( я вопше весіль не веду, а тут заплатили), подбегают две девочки и кричат "Астанавитесь"! Быстро делают один снимок и сразу в яблочко!... А вам как? Сразу говорю... сися на фото моя! Ставьте в коментах + если ок", - написала Леся.

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В сети Никитюк осыпали комплиментами и в очередной раз отметили, что "Богиня ламината" великолепна на всех фото и в любых нарядах, как и без них.

Леся шикарна на всіх фото

Лисичка! ну зачем дразнить женщин у которых нет таких ног?

Леся! Ти крута! Обожнюю тебе!+

Леся ти бомба

А вообще ты Леся прекрасна!

Лесь, ты суперская, не слушай злобных теть! Фотки класс!

Леська ну ти ракета!

Леся, что есть, то все твое и с тобой останется, как память прошедших дней, потом будет, что посмотреть и повспоминать, а сегодня каждый миг на вес золота, вспышка и все, назад не вернуть, я приветствую вашу работу, так держать.

Шо це за Дженифер Нікітюк чи Леся Лопес?

Леся, а ноги! Ноги ваши это красота, очень красивая.

Фото: скрин комментариев instagram.com/lesia_nikituk

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк вместе с племянницей появились на показе дизайнера Андре Тана.