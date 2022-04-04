UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сработает лишь грубый подход. Британия будет работать с союзниками для наказания России

Фото: глава МИД Британии Элизабет Трасс (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Британия будет работать с союзниками, чтобы найти грубый подход против России. Планирует запретить российским судам выход в западные порты и наложить санкции против банков оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Дело в том, что грубость - это единственный подход, который сработает. Путин пошел на эскалацию этой войны. Такой подход является жизненно важным для того, чтобы он проиграл в Украине, и чтобы мы увидели полный вывод российских войск", - заявила глава МИД Британии Элизабет Трасс.

Британия планирует запретить российским судам вход в западные порты, наложить санкции на банки оккупанта и договориться о четком графике отказа от энергоносителей России.

"Нам нужен план восстановления Украины. Нам нужна справедливость", - добавила Трасс.

Война России против Украины длится сорок дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская ФедерацияВеликобритания