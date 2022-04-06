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Спутниковые снимки показали, что тела на улицах Бучи лежали еще три недели назад, - Британия

Фото: Буча после оккупантов (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Роман Мирончук

Британская разведка провела анализ спутниковых снимков от 21 марта и заявила, что уже тогда на них были видны тела мирных жителей Бучи, которые лежали на улице. При этом город был оккупирован до 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Великобритании в Twitter.

"Анализ спутниковых снимков от 21 марта 2022 года показывает не менее 8 опознанных тел, лежащих на улице города Буча Киевской области. Буча была оккупирована российскими военными до 31 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Снимки Бучи со спутника (twitter.com/DefenceHQ)

Напомним, что СНБО Украины опроверг фейки о якобы непричастности армии Российской Федерации к убийствам в Буче.

Ранее спикер Минобороны РФ заявил, что за все время пребывания российских военных в Буче не пострадал ни один местный житель, а фото и видео из города - очередная "постановка" для западных СМИ.

Спутниковые снимки Maxar Technologies опровергают заявления РФ о непричастности к убийствам украинцев.

Мы также писали о том, что спутниковые снимки показали появление братской могилы в Буче 10 марта.

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