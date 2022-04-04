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Спутниковые снимки показали появление братской могилы в Буче 10 марта

Фото: спутниковые снимки братской могилы в Буче (Maxar / reuters.com)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты начали копать в Буче возле церкви Андрея Первозванного и Всех Святых траншею, в которой позже обнаружили массовое захоронение мирных жителей города, еще 10 марта. Это подтверждают спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На предоставленных фото видна траншея длиной около 13,5 метра на территории храма.

В частной компании Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков Украины, заявили, что первые признаки раскопок братской могилы около церкви были замечены 10 марта.

"Более свежие репортажи от 31 марта показывают место захоронения с траншеей длиной примерно 45 футов (13,7 метра) в юго-западной части района возле церкви", - говорят в Maxar.

Спутниковые снимки братской могилы возле церкви Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче (фото: Maxar / reuters.com)

Украинские военные 31 марта зашли в Бучу и полностью освободили от российских оккупантов, которые контролировали город несколько недель. На улицах были тела убитых местных жителей, а также было обнаружено массовое захоронение замученных гражданских. Иностранные журналисты также посетили Бучу, зафиксировав увиденное.

Как сообщила 3 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова, из районов освобожденной от российских оккупантов Киевской области вывезли 410 тел погибших мирных жителей.

Также мы писали, что послы ЕС обсудят введение новых санкций против РФ, а решение последовало на фоне сообщений о зверствах оккупантов возле Киева.

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