Спутниковые снимки показали появление братской могилы в Буче 10 марта

На предоставленных фото видна траншея длиной около 13,5 метра на территории храма.

В частной компании Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков Украины, заявили, что первые признаки раскопок братской могилы около церкви были замечены 10 марта.

"Более свежие репортажи от 31 марта показывают место захоронения с траншеей длиной примерно 45 футов (13,7 метра) в юго-западной части района возле церкви", - говорят в Maxar.

Спутниковые снимки братской могилы возле церкви Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче (фото: Maxar / reuters.com)