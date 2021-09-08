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Спустя почти 20 лет. В США идентифицировали еще двух жертв теракта 11 сентября

Автор: Сергей Пышкин

В США идентифицировали еще двух жертв теракта, произошедшего 11 сентября 2001 году в Нью-Йорке. Почти 40% погибших и в дальнейшем остаются неизвестными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBC.

1646 и 1647 жертвами стали Дороти Морган и еще одна девушка, имя которой родственники попросили не разглашать.

Отмечается, что идентифицирование личности происходило благодаря анализу ДНК неустановленных человеческих останков, которые были найдены в результате теракта.

"Двадцать лет назад мы пообещали семьям жертв нападения на Мировой торговый центр сделать все возможное для идентификации их близких. И с помощью этих двух новых идентификаций мы продолжаем выполнять свой священный долг", - заявила главный медицинский эксперт Нью-Йорка Барбара Сэмпсон.

Через несколько дней совершится ровно 20 лет с теракта 2001 года, который организовала "Аль-Каида". В результате нападения погибли 2 996 человек, более 6 тысяч получили ранения.

Почти 40% погибших и в дальнейшем остаются неизвестными.

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Соединенные Штаты Америки