Спрятали во дворе, накрыв шифером. Под Харьковом ВСУ уничтожили технику россиян

В Харьковской области аэроразведчики Госпогранслужбы с помощью дрона обнаружили российские танк, боевой бронированный автомобиль и блиндажи с военными. ВСУ долго уговаривать не пришлось - все обнаруженное тут же было уничтожено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Традиционно бронированную технику россияне прятали во дворе, еще и накрыли шифером, которым был перекрыт дом рядом. Не помогло", - отмечают в ведомстве.
Координаты пограничники передали украинским военным, которые успешно нанесли огненное поражение по всем разведанным целям.
Как сообщалось, ранее в Харьковской области украинские военные обезвредили всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.
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