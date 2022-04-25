UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спрятали во дворе, накрыв шифером. Под Харьковом ВСУ уничтожили технику россиян

Фото: под Харьковом ВСУ уничтожили технику россиян (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Харьковской области аэроразведчики Госпогранслужбы с помощью дрона обнаружили российские танк, боевой бронированный автомобиль и блиндажи с военными. ВСУ долго уговаривать не пришлось - все обнаруженное тут же было уничтожено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Традиционно бронированную технику россияне прятали во дворе, еще и накрыли шифером, которым был перекрыт дом рядом. Не помогло", - отмечают в ведомстве.

Координаты пограничники передали украинским военным, которые успешно нанесли огненное поражение по всем разведанным целям.

Как сообщалось, ранее в Харьковской области украинские военные обезвредили всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине