Спровокували бійку та були п’яні: у ТЦК відреагували на конфлікт у Чернігові

У Чернігові поліція склала адмінпротоколи на двох чоловіків за агресивну поведінку під час перевірки їхніх військово-облікових документів співробітниками ТЦК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чернігівського обласного ТЦК та СП.
14 липня в мережі з’явилося відео, на якому нібито зафіксовано конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та СП Чернігова та двома громадянами.
Як повідомили в ТЦК, інцидент стався під час заходів з оповіщення, передбачених законодавством. У супроводі правоохоронців військові намагалися перевірити документи у двох чоловіків. Як з’ясувалося, обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння та почали агресивно чинити опір.
"На законну вимогу предʼявити військово-облікові документи військовозобов'язані почали агресивно чинити опір та намагалися розпочати бійку, що зафіксовано на боді-камерах військовослужбовців", - пояснили у ТЦК.
Згідно з перевіркою, чоловіки виявилися військовозобов’язаними та перебувають у розшуку за ухилення від служби під час мобілізації.
За фактом порушень на обох чоловіків правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).
У центрі комплектування підкреслили, що поширене відео "вирване з контексту та подано у спотвореному вигляді".
"Такі дії грають на руку ворогу та шкодять спільним зусиллям у сфері національної безпеки", - наголошується в офіційній заяві.
Також у ТЦК нагадали, що відповідно до ст. 114-1 Кримінального кодексу, перешкоджання діяльності ЗСУ може мати ознаки кримінального правопорушення, особливо в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, минулого місяця у Чернігівській області працівники ТЦК силою затримали чоловіка під час оповіщення. У військкоматі розпочали службову перевірку за цим фактом.
Перед тим на одному зі збірних пунктів Києва під час формування команд для відправки мобілізованих громадян до навчальних центрів сталися заворушення. Щоб стабілізувати ситуацію, на місце прибули правоохоронці.
Раніше у мережі ширилося відео, на якому мобілізований у Києві вчинив спробу втечі з авто ТЦК. Під час руху чоловік впав, через що отримав травми і загинув.
Крім того, в Одесі представники ТЦК та поліції силою затримали чоловіка, через що у мережі спалахнув скандал.
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