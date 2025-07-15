Спровокували бійку та були п’яні: у ТЦК відреагували на конфлікт у Чернігові

14 липня в мережі з’явилося відео, на якому нібито зафіксовано конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та СП Чернігова та двома громадянами.

Як повідомили в ТЦК, інцидент стався під час заходів з оповіщення, передбачених законодавством. У супроводі правоохоронців військові намагалися перевірити документи у двох чоловіків. Як з’ясувалося, обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння та почали агресивно чинити опір.

"На законну вимогу предʼявити військово-облікові документи військовозобов'язані почали агресивно чинити опір та намагалися розпочати бійку, що зафіксовано на боді-камерах військовослужбовців", - пояснили у ТЦК.

Згідно з перевіркою, чоловіки виявилися військовозобов’язаними та перебувають у розшуку за ухилення від служби під час мобілізації.

За фактом порушень на обох чоловіків правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

У центрі комплектування підкреслили, що поширене відео "вирване з контексту та подано у спотвореному вигляді".

"Такі дії грають на руку ворогу та шкодять спільним зусиллям у сфері національної безпеки", - наголошується в офіційній заяві.

Також у ТЦК нагадали, що відповідно до ст. 114-1 Кримінального кодексу, перешкоджання діяльності ЗСУ може мати ознаки кримінального правопорушення, особливо в умовах воєнного стану.