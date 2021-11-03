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Нет спроса. Нидерланды перестанут прививать вакциной AstraZeneca

Автор: Валерия Полищук

В Нидерландах больше не будут прививать вакциной AstraZeneca. Поскольку вакцина не поставлялась в страну с лета, а право вакцинацию препаратом имели только люди старше 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

За последние недели в Нидерландах лишь несколько человек записались на вакцинацию препаратом AstraZeneca.

При этом в Нидерландах люди, уже сделавшие первую прививку и записанные на вторую прививку вакциной AstraZeneca, будут привиты препаратом Pfizer.

Совет по здравоохранению Нидерландов еще летом рекомендовал людям, сделавшим первую прививку AstraZeneca, сделать вторую прививку Pfizer. Это также послужило причиной отказа от покупки вакцин AstraZeneca.

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