Спрос на жилье превышает предложение: особенно в Киеве и Одессе

На данный период количество обращений к риелторам от покупателей и продавцов сбалансированы. Обращение от покупателей растут, прежде всего, по причине введенной программы "Доступная ипотека", поскольку существует насущная необходимость в выборе надлежащего объекта под конкретную сумму денег. Кроме того, участились обращения по приобретению жилья на первичном рынке.

Что касается продавцов, то открытие рынка земли, а также введеный Фондом госимущества Украины модуль оценки объектов недвижимости, заставляют их искать профессиональных специалистов-консультантов, разбирающихся в особенностях рынка и юридических вопросах.

В ассоциации прогнозируют, что в 2022 году рынок будет развиваться в соответствии с потребностями клиентов. Будет ли это "рынок продавца" или "рынок покупателя", зависит прежде всего от уровня спроса и предложения.

Киев

В Киеве, по состоянию на начало сентября, более 60% обращений к риелторам по купле/продаже малогабаритных квартир площадью 35-50 кв.м в удачно расположенных домах советской застройки. Около 20% — запрос на частные дома и земельные участки в ближайшем пригороде Киева (10-15 км от столицы), 15% — на жилье первичного рынка столицы и пригорода (преимущественно классов комфорт + и бизнес), около 5% — объекты элитной недвижимости.

"В 2021 году в Киеве спрос на вторичном рынке уже на 10% выше предложения. Именно этот фактор влияет на востребованность тех или иных услуг риелторов. В этом году работа специалистов была сосредоточена преимущественно на приобретении или продаже 1-и 2-комнатных квартир ", - рассказала Елена Гайдамаха, председатель Киевского городского отделения АСНУ.

В Киевском отделении ассоциации отмечают, что спрос на жилье в столице преобладает над предложением, ведь фактически нет других действенных способов сохранить и приумножить свои средства. Такая тенденция будет наблюдаться и в 2022 году. Однако к лету 2022 рост стоимости жилой недвижимости практически прекратится: колебания цен возможны в пределах 1%.

Одесса

В Одессе с начала 2021 более 60% обращений к профессиональным риелторам поступает от потенциальных покупателей жилья.

"Стоит понимать специфику Одессы, как курортного города. Можно сказать, что на первичном рынке более 50% сделок заключается с целью инвестиций (сохранение средств), на вторичном рынке таких сделок более 35%. Граждане вкладывают средства в расчете на то, что их инвестиция будет по крайней мере надежно защищена. А в дальнейшем ее можно будет выгодно реализовать", — рассказала Ольга Архипова, председатель Одесского регионального отделения АСНУ.

В ближайшие 2 года на рынке риелторских услуг Одессы стоит ожидать роста количества инвестиционных сделок в пределах 10%.

"Рынок постепенно становится ориентированным на потребности покупателя-инвестора. Это очень важное изменение, происходящее по всей стране. Люди стараются покупать жилье, ориентируясь не только на цену, но и на качество предложения, возможный инвестиционный доход", - резюмировала эксперт.