Спрос на земельные участки под Киевом: покупают чаще самые дешевые и самые дорогие

Отмечается также, что диапазон цен достаточно широкий: от 500 долл. за сотку на участки эконом-категории до 50 000 долл. за сотку в премиум-классе.

Эконом-сегмент земельных участков рассматривают покупатели, которые разбираются в строительстве, понимают, что качество предложения часто не соответствует цене, поэтому планируют строить дом самостоятельно. Они выбирают участки в разных направлениях, преимущественно расположенные в селах без хороших подъездных путей, сетей и каких-то привлекательных природных характеристик.

Это объясняется и структурой предложения - коттеджные городки, которые продают участки под строительство, можно пересчитать по пальцам, и стоимость земли в них существенно выше, чем бюджет таких покупателей. В коттеджных городках за последний год цена сильно выросла и на сегодняшний день составляет от 3000 до 5000 долл. за сотку.

Для строительства домов премиум-сегмента предлагаются участки от 50 соток до 1 га и выше. Как правило, расположены они в районе Конча-Заспы и Вышгорода с выходом к воде.

Кроме того, на рынке достаточно много земельных участков, которым изменили целевое назначение и привели в состояние готовности под индивидуальное строительство. Эта земля постепенно осваивается. Она представляет собой массивы от двух-трех гектар, которые нарезаны на участки 8-10-15-25 соток в зависимости от сегмента и цены.