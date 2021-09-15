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Спрос на земельные участки под Киевом: покупают чаще самые дешевые и самые дорогие

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Украина, Среда 15 сентября 2021 11:38
Спрос на земельные участки под Киевом: покупают чаще самые дешевые и самые дорогие Фото: эконом-сегмент интересен покупателям, которые планируют строить дом самостоятельно (freepick.com)
Автор: Леся Панченко

В Киевском регионе есть устойчивый спрос на земельные участки под индивидуальное строительство. При этом сконцентрирован он в основном в двух сегментах - эконом и премиум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику компаний Re/Max Central и Z Consulting.

Отмечается также, что диапазон цен достаточно широкий: от 500 долл. за сотку на участки эконом-категории до 50 000 долл. за сотку в премиум-классе.

Эконом-сегмент земельных участков рассматривают покупатели, которые разбираются в строительстве, понимают, что качество предложения часто не соответствует цене, поэтому планируют строить дом самостоятельно. Они выбирают участки в разных направлениях, преимущественно расположенные в селах без хороших подъездных путей, сетей и каких-то привлекательных природных характеристик.

Это объясняется и структурой предложения - коттеджные городки, которые продают участки под строительство, можно пересчитать по пальцам, и стоимость земли в них существенно выше, чем бюджет таких покупателей. В коттеджных городках за последний год цена сильно выросла и на сегодняшний день составляет от 3000 до 5000 долл. за сотку.

Для строительства домов премиум-сегмента предлагаются участки от 50 соток до 1 га и выше. Как правило, расположены они в районе Конча-Заспы и Вышгорода с выходом к воде.

Кроме того, на рынке достаточно много земельных участков, которым изменили целевое назначение и привели в состояние готовности под индивидуальное строительство. Эта земля постепенно осваивается. Она представляет собой массивы от двух-трех гектар, которые нарезаны на участки 8-10-15-25 соток в зависимости от сегмента и цены.

Ранее мы рассказывали, что теперь права на недвижимость и землю будут переходить к новому собственнику одновременно и без дополнительного оформления.

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