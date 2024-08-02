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Не сприятиме припиненню вогню. Байден відреагував на вбивство лідера ХАМАС

Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганія не сприятиме переговорам щодо припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Сполучених Штатів Америки (США) Reuters.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не зруйнувало вбивство Ганії шанси на укладення угоди про припинення вогню, Байден відповів: "Це не допоможе". 

Також голова Білого дому додав, що мав в четвер перемовини з головою ізраїльського уряду Біньяміном Нетаньяху. 

Reuters відзначає, що Ізраїль не взяв на себе відповідальність за вбивство Ганія, втім стверджував про нищівні удари по маріонетках Ірану, в тому числі по ХАМАСу та ліванській Хезболлі. Зокрема обіцяв жорстоко відповідати на будь-яку атаку. 

Вбивство лідера ХАМАСу

Ганію, який очолював політичний офіс ХАМАСу у Катарі, було вбито під час його візиту до Тегерану. Тоді ж він відвідував інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.

ХАМАС одразу звинуватив в усьому Ізраїль, втім, Тель-Авів не підтвердили свою причетність до ліквідації Ганії. 

Як пише The New York Times, лідер ХАМАС був убитий у гостьовому будинку внаслідок вибуху бомби

Більш детально про лідера ХАМАС, якого вбили в Ірані, - у матеріалі РБК-Україна.

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ХАМАСІранДжозеф Байден