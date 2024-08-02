Не сприятиме припиненню вогню. Байден відреагував на вбивство лідера ХАМАС

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не зруйнувало вбивство Ганії шанси на укладення угоди про припинення вогню, Байден відповів: "Це не допоможе".

Також голова Білого дому додав, що мав в четвер перемовини з головою ізраїльського уряду Біньяміном Нетаньяху.

Reuters відзначає, що Ізраїль не взяв на себе відповідальність за вбивство Ганія, втім стверджував про нищівні удари по маріонетках Ірану, в тому числі по ХАМАСу та ліванській Хезболлі. Зокрема обіцяв жорстоко відповідати на будь-яку атаку.

Вбивство лідера ХАМАСу

Ганію, який очолював політичний офіс ХАМАСу у Катарі, було вбито під час його візиту до Тегерану. Тоді ж він відвідував інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.

ХАМАС одразу звинуватив в усьому Ізраїль, втім, Тель-Авів не підтвердили свою причетність до ліквідації Ганії.

Як пише The New York Times, лідер ХАМАС був убитий у гостьовому будинку внаслідок вибуху бомби.

Більш детально про лідера ХАМАС, якого вбили в Ірані, - у матеріалі РБК-Україна.