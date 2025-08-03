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Сприяє схудненню та захищає серце: названо найкращий літній перекус

Неділя 03 серпня 2025 13:18
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Сприяє схудненню та захищає серце: названо найкращий літній перекус Фото: Названо найкращий перекус літа (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

У розпал літа складно знайти кращий перекус, ніж соковитий і освіжаючий кавун. Але цей сезонний фрукт не лише смачний, а й надзвичайно корисний. Дієтологи називають його ідеальним продуктом для здоров'я серця та фігури.

Чому саме кавун - найкращий перекус літа, пояснює РБК-Україна.

Чому влітку корисно перекушувати кавуном?

Кавун на 92% складається з води, тому чудово втамовує спрагу в спекотну погоду. Завдяки високому вмісту рідини він сприяє природній детоксикації організму та допомагає уникнути зневоднення. Така властивість робить його легким і безпечним перекусом навіть у другій половині дня.

Чому кавун ідеальний для схуднення?

Кавун - справжній союзник тих, хто хоче схуднути. Він низькокалорійний (всього близько 30 калорій на 100 грамів), не містить жирів, а завдяки природним цукрам швидко втамовує голод. Крім того, в ньому багато клітковини, яка покращує травлення та допомагає контролювати апетит.

Але користь кавуна не обмежується лише схудненням. Він також захищає серце завдяки вмісту лікопіну - потужного антиоксиданту, що знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Дослідження показують, що регулярне вживання лікопіновмісних продуктів допомагає зменшити рівень "поганого" холестерину та знизити артеріальний тиск.

Також у кавуні міститься цитрулін - амінокислота, яка сприяє розширенню судин і покращенню кровообігу. Це ще один аргумент на користь того, щоб зробити кавун частиною свого літнього раціону.

Не варто забувати й про вітаміни. Кавун багатий на вітамін С, А, калій і магній, що підтримують імунітет, здоров'я шкіри та нервової системи.

Найкращий спосіб вживати кавун у свіжому вигляді, охолодженим. Це ідеальний варіант для перекусу вдень або легкого десерту ввечері.

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Міністерство охорони здоров'я України, Strona Zdrowia.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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