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Справу про вбивство підлітка на фунікулері у Києві передали до суду

Фото: справу про вбивство підлітка на фунікулері у Києві передали до суду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці завершили розслідування справи про вбивство підлітка на фунікулері у Києві. Матеріали передали до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як зазначається, працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві 5 травня 2024 року. Сторона захисту мала час на ознайомлення з матеріалами справи.

Обвинувальний акт відносно співробітника Управління державної охорони передано до суду.

Що відомо про справу

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року співробітник Управління державної охорони у вагоні столичного фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх.

Після виходу з фунікулера на станції правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Підліток помер на місці події.

У момент трагедії співробітник Управління державної охорони був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Чоловік був відсторонений від виконання обов'язків.

Його звинувачують за ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення.

 

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КиївДБРСуд