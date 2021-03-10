Справка о COVID-вакцинации для путешествий будет выдаваться бесплатно, - Ляшко

Украинцы в ближайшем будущем смогут бесплатно получить международное свидетельство о прохождении вакцинации от COVID-19 для пересечения границы, если такое требование будет введено какой-то страной.

"Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем", - объяснил главный санитарный врач.

Отметим, в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их обладателям больше возможностей в обычной жизни. О том, с какими проблемами сталкивается эта инициатива и чего ждать от нее украинцам читайте в материале РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения выступила в поддержку введения сертификатов о вакцинации против COVID. Но в то же время подчеркивается, что эти документы не должны привести к ограничениям в передвижении людей.

До этого стало известно, что Китай запустил цифровой сертификат прививки от COVID-19 для своих граждан, которые планируют зарубежные поездки.