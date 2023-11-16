UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Справи Майдану: слідчі з'ясували, коли влада почала планувати розстріл людей

Фото: Майдан Незалежності (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Справа розстрілу людей на Майдані у лютому 2014 року налічує 1800 томів. А дії тогочасної влади призвели до 67 вбитих цивільних та дев'яти правоохоронців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів заступник керівника управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський в ефірі телемарафону.

Слідчим вдалося з'ясувати, що зокрема з 22 листопада 2013 року, в період коли Майдан охоплювали виключно мирні й нечисленні протести, влада оцінювала рівень загрози як потенційна, а готовність - підвищена.

"Про це свідчить зокрема те, що 12 грудня того ж року Командувач внутрішніх військ звертається з проханням виділити 4 мільйони стрілецьких набоїв і 100 тисяч пострілів до гранатометів", - розповів Яблонський.

Також відомо, що в період з 18 по 20 лютого зафіксовано 887 потерпілих серед мирних громадян та ще 132 - серед силовиків. 

"Вже 18 лютого спочатку за результатами мирної ходи громадян до ВРУ було вбито вдень чотирьох осіб, вночі - 13 осіб під час проведення антитерористичної операції 48 вбито під час проведення масових розстрілів 20 лютого 2014 року", - розповів він.

Справи Майдану

Раніше повідомлялося, що строки давності у частині справ, які стосуються розгону студентів на Майдані, спливають у грудні цього року.

Також розслідування справи розстрілу мітингувальників на Майдані Незалежності у Києві 18-20 лютого 2014 року вже завершено. До суду направлено обвинувальні акти стосовно колишнього президента Віктора Януковича та 9 екс-чиновників.

У жовтні Святошинський районний суд Києва оголосив рішення у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській у лютому 2014 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Майдан