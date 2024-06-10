Справи Майдану і Коломойського. Експерт вказав на подвійні стандарти суддів у "строках давності"

При цьому ці справи розглядає той самий суддя. З підозрюваних у справі з розгону Євромайдану зняли усі обвинувачення і скасували арешт з їхнього майна, зазначає політтехнолог.

До прикладу, колишнє майно Януковича, Азарова та Пшонки було продано ще у 2015 році. Тобто певні ресурси для того, аби тримати справу Коломойського на плаву є, а от національно важливо справу похоронили.

При цьому, як зауважує експерт, за справу Коломойського, не закриту, а якраз відкриту через збігання строків давності, буквально за місяць до дедлайну, — з нас "гарантовано спитає мінімум міжнародний суд з прав людини, а ймовірно і не він один".

"Через два тижні після початку розслідування детективи БЕБ збирають сяк-так першу підозру і відправляють Коломойського в СІЗО. Нашвидкуруч ліпленої підозри вистачило на ті ж два тижні, після чого вона розвалилась з кінцями. Довелось БЕБ збирати другу підозру – про "зниклі 5,7 млрд грн готівки" з "Привату" в період Революції гідності. 12 вантажівок готівки, яких ніхто не бачив, жодний аудит зникнення не виявив, жодні річні звіти не зафіксували протягом 10 років", - пише він.

За його словами, слідство тримає фігуранта в СІЗО, обходячись без доказів, без фактів та навіть без документів. Крім того, прямо ігноруються свідчення аудиторів і менеджменту про те, що нічого подібного не було зафіксовано.

За словами експерта, суддям не завадив ні термін давності, ні те, що винуватців майже 20 років тому було успішно знайдено, засуджено і випущено після відсидки, а когось вже й поховано після смерті від старості й хвороб.

Разом з тим експерт переконаний: в Україні необхідно розбудовувати робочу незалежну судову систему і можливо в цьому, як раз і допоможе "справа Коломойського".

"Коли навіть за дуже "аргументованого прохання" в суддів не лишиться інструментів для підтримання справ в активному стані, адвокати (Коломойського, - ред.) виграють міжнародний суд чи кілька і наші суди почнуть хоч трохи трусити бодай ззовні", - зазначив Голобуцький.