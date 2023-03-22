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Справи Майдану: екс-командир "Беркуту" отримав підозру в організації теракту

Фото: екс-командир "Беркуту" отримав підозру в організації теракту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС у Львівській області в організації теракту та умисних вбивств учасників акцій протесту у лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що фігурант, виконуючи явно злочинний наказ керівництва Міністерства внутрішніх справ та ГУМВС в Києві, для залякування населення організував вчинення підпорядкованими співробітниками теракту. Його метою було перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради. Протестувальники планували публічно висловити підтримку голосуванню нардепів за повернення до Конституції 2004 року, що передбачала обмеження повноважень президента.

Тоді колишній правоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками "Беркуту" спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

Такі дії екс-командира батальйону "Беркуту" призвели до вбивств 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 5, середньої тяжкості - 43, легких - 77.

Чоловіку інкриміновано організацію, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинення теракту.

Нагадаємо, правоохоронці закінчили розслідування справи за обвинуваченням екскомандира київської роти "Беркут" у масових розстрілах активістів Майдану.

РБК-Україна повідомляло, що строки давності у частині справ, що стосуються розгону студентів на Майдані, спливають у грудні 2023 року.

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