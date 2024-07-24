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Тиск на детективів та фіктивне розлучення. У справі керівника детективів БЕБ, який залишив без ніг дівчину у ДТП, нові деталі

Середа 24 липня 2024 11:32
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Тиск на детективів та фіктивне розлучення. У справі керівника детективів БЕБ, який залишив без ніг дівчину у ДТП, нові деталі Фото: у справі керівника детективів БЕБ, який залишив без ніг дівчину у ДТП, з'явились нові деталі
Автор: Олександр Мороз

Влаштоване керівником детективів Бюро економічної безпеки Олександром Ткачуком ДТП на Столичному шосе Києва, через яке молода дівчина залишилась без ніг, виявилося не єдиною скандальною подією, у які потрапляв за останній час топпосадовець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

Зокрема, з’ясувалося, що Toyota Camry, за кермом якої Ткачук покалічив дівчину, в декларації посадовця відсутня, хоча, за даними журналістів, на цій машині Ткачук їздить постійно.

Згодом з'ясувалося, що авто зареєстроване на одеське підприємство «Елвікон», засновником якого є сейшельский офшор, а саме підприємство за документами спеціалізується на комп'ютерній техніці, а зовсім не на оренді авто.

Також виявилося, що Ткачука підозрюють у чиненні тиску на детективів БЕБ, які проводять слідчі дії щодо сигаретної мафії.

Інформацію про це оприлюднив телеведучий Євген Плінський і нардеп з профільного комітету ВР Ярослав Железняк.

"Детективи скаржаться, що в.о. керівника детективів БЕБ Олександр Ткачук активно та відверто блокує ефективні слідчі дії на Львівській тютюновій фабриці. Зокрема Ткачук намагається замʼяти та приховати знайдені в селах навколо ліній по виробництву сигарет", - написав Железняк.

Крім того, за даними журналістів, Ткачук живе в елітній столичній квартирі, яка записана на його матір і влаштував фіктивне розлучення, щоб приховати незадекларовані статки.

Нагадаємо, у лютому минулого року його відрядження у вересні 2022 року, яке водночас виявилося відпусткою за власний рахунок, розбирали на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР по БЕБу. Тоді члени комісії підозрювали навіть підробку документів.

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Бюро економічної безпеки
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