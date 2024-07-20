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SPRAVDI розвіяло фейк щодо вбивці Фаріон

Фото: Мовознавиця Ірина Фаріон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 20 липня, мережею почали ширити фото імовірного вбивці української мовознавиці Ірини Фаріон. Однак дана інформація виявилась неправдивою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SPRAVDI.

Telegram-канали розповсюдили фотографію 21-річного юнака, який буцімто міг бути вбивцею Фаріон.

Проте за даними Центру стратегічних комунікацій, ця інформація виявилась неправдивою.

Нагадаємо, що вчора 19 липня, у Львові було скоєно замах на Ірину Фаріон. Вистріл був спрямований просто в голову, після чого мовознавицю доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Лікарі зробили операцію та помістили Фаріон під апарат ШВЛ, однак незадовго після цього Фаріон таки померла від отриманої травми.

Деталі розслідування та все, що відомо про замах на мовознавицю, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас додамо, що український президент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці розглядають всі версії вбивства Фаріон, включно з тією, "що веде в Росію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Ірина ФаріонЛьвів