Справа про загибель помічника Залужного під Києвом. Боєприпаси направили на експертизу

Речниця розкрила деякі обставини смертельного інциденту, відомі на даний момент.

У подарунку були боєприпаси

"Граната, яка вибухнула, була подарунком. У нас вже є свідчення особи, яка подарувала цей "презент". Він був у вигляді коробки. Всередині знаходилася пляшка алкоголю та 6 гранат", - пояснила вона.

Рева додала, що процесуальний статус громадянина, який зробив 39-річному Частякову такий подарунок, ще не визначений у рамках розслідування справи.

"Він подарував ці гранати, зазначивши, що гранати дійсно бойові, щоб він (Частяков - ред.) звернув на це увагу. Але, на жаль, ці слова в серйоз не сприйняв загиблий і маємо таку жахливу трагедію", - розповіла представниця Нацполіції.

За її словами, слідчі працювали на місці події всю ніч, і було вилучено відповідні предмети, які зовні схожі на гранати.

"Їх направлять на експертизу, щоб встановити що це за боєприпаси", - каже Рева.

Надалі правоохоронці встановлять шляхи надходження цих боєприпасів, та за яких обставин вони були передані іншим особам.

Основна версія

"Тобто це великий комплекс заходів, слідчих дій, щоб встановити що трапилося", - сказала вона.

При цьому Рева звернула увагу, що за тією інформацією, яку зібрано зараз, у поліції можуть стверджувати про нещасний випадок.

"Саме необережне поводження з боєприпасами", - наголошує спікерка.

Чи можливий "російський слід"?

Також у Нацполіції не виключають інших версій у цій справі, розповіла Рева, відповідаючи на запитання ведучих про ймовірність наявності "російського сліду".

"Станом на зараз поліція розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі людини та необережного поводження з боєприпасами. Але не виключено, що ця справа буде перекваліфікована у відповідності до зібраних доказів", - зазначила спікерка.

Загибель помічника Залужного

Нагадаємо, ввечері 6 листопада стало відомо, що у селі Чайки Київської області загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. Його 13-річний син отримав тяжкі поранення.

Поліція прибула на місці події. При цьому відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Сам Залужний вже відреагував на загибель свого помічника, заявивши, що Частяков загинув у день свого народження - в одному з подарунків спрацював вибуховий пристрій.

Усі деталі трагедії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.