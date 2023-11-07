Справа про загибель помічника Залужного під Києвом. Боєприпаси направили на експертизу

Правоохоронці вилучили на місці загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ майора Геннадія Частякова у селі Чайки Київської області гранати, та передають боєприпаси на експертизу.
Про це заявила речник Національної поліції України Мар'яна Рева, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".
Речниця розкрила деякі обставини смертельного інциденту, відомі на даний момент.
"Граната, яка вибухнула, була подарунком. У нас вже є свідчення особи, яка подарувала цей "презент". Він був у вигляді коробки. Всередині знаходилася пляшка алкоголю та 6 гранат", - пояснила вона.
Рева додала, що процесуальний статус громадянина, який зробив 39-річному Частякову такий подарунок, ще не визначений у рамках розслідування справи.
"Він подарував ці гранати, зазначивши, що гранати дійсно бойові, щоб він (Частяков - ред.) звернув на це увагу. Але, на жаль, ці слова в серйоз не сприйняв загиблий і маємо таку жахливу трагедію", - розповіла представниця Нацполіції.
За її словами, слідчі працювали на місці події всю ніч, і було вилучено відповідні предмети, які зовні схожі на гранати.
"Їх направлять на експертизу, щоб встановити що це за боєприпаси", - каже Рева.
Надалі правоохоронці встановлять шляхи надходження цих боєприпасів, та за яких обставин вони були передані іншим особам.
"Тобто це великий комплекс заходів, слідчих дій, щоб встановити що трапилося", - сказала вона.
При цьому Рева звернула увагу, що за тією інформацією, яку зібрано зараз, у поліції можуть стверджувати про нещасний випадок.
"Саме необережне поводження з боєприпасами", - наголошує спікерка.
Також у Нацполіції не виключають інших версій у цій справі, розповіла Рева, відповідаючи на запитання ведучих про ймовірність наявності "російського сліду".
"Станом на зараз поліція розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі людини та необережного поводження з боєприпасами. Але не виключено, що ця справа буде перекваліфікована у відповідності до зібраних доказів", - зазначила спікерка.
Нагадаємо, ввечері 6 листопада стало відомо, що у селі Чайки Київської області загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. Його 13-річний син отримав тяжкі поранення.
Поліція прибула на місці події. При цьому відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.
Сам Залужний вже відреагував на загибель свого помічника, заявивши, що Частяков загинув у день свого народження - в одному з подарунків спрацював вибуховий пристрій.
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