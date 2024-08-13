Мріяв про смерть міністра. СБУ оприлюднила прослушку затриманого зама Галущенка

Служба безпеки України оприлюднила перехоплені розмови фігурантів справи про велику корупційну схему. Одним з підозрюваних є колишній заступник міністра енергетики України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Правоохоронці не називають ім'я ексзаступника міністра енергетики, але очевидно, що йдеться про Олександра Хейла. Учора, 12 серпня, рішення про його звільнення ухвалив Кабмін.
На записах розмов, які оприлюднила СБУ, колишній заступник міністра енергетики обговорює умови отримання хабара, механізм передачі хабара та розподіл коштів між ним та спільниками, а ще мріють про те, щоб у відрядженні до Харкова був "підірваний» міністр енергетики.
"Міністр сьогодні їде до Харкова. Може, там його десь підірвуть? Він до Харкова їде, потім це падло повертається, а потім їде в Одесу", - говорить фігурант справи.
Нагадаємо, вчора, 12 серпня, стало відомо, що українські правоохоронці підозрюють у хабарництві заступника міністра енергетики. Він міг організувати корупційну схему. За даними СБУ в викритті заступника сприяв чинний міністр енергетики Герман Галущенко.
У рамках схеми фігурант разом зі своїми спільниками вимагав у керівників держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну 500 тисяч доларів натомість на передачу унікального гірничодобувного обладнання із шахт прифронтового району Донецької області.
Через кілька годин після того, як ця інформація стала публічною, Кабмін ухвалив рішення звільнити заступника міністра енергетики України Олександра Хейла.
Також вчора йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 250 млн гривень.
При цьому сьогодні, 13 серпня, запобіжний захід обрали двом фігурантам справи. Одного з них помістили під домашній арешт, а іншого - у СІЗО із можливістю внести заставу у розмірі 7 млн гривень.
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