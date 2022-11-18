UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Споживання різко виросло. Киян просять економно користуватися обігрівачами

Фото: киян просять ощадливо користуватися обігрівачами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У зв'язку зі зниженням вуличної температури у Києві виросло навантаження на енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора YASNO Сергія Коваленка.

"Сьогоднішній день ми розпочали у вже звичних графіках, але надвечір НЕК змушений був давати команду обмежити споживання на 707 МВт", - зазначив Коваленко.

За його словами, з одного боку енергосистема намагається "прийти до тями" після понеділка. З іншого боку, це означає, що кияни почали різко споживати електроенергію. І якби не обмеження, мережі могли б пошкодитись ще більше.

"Я дуже прошу утриматися від надмірного використання кондиціонерів на обігрів або електрообігрівачів. Тому що кожні 5 градусів зниження температури на вулиці - це +200 МВт споживання електроенергії. Це розкіш, яку ми зараз не можемо собі дозволити. Інакше ризикуємо залишатися без світла більш тривалий час", - додав гендиректор YASNO.

Раніше ми писали, що блекаут у Києві можливий, але українській енергосистемі він не страшний. Головне, щоб систему запустили за 5-6 годин.

Також повідомлялося, що у п'ятницю, 18 листопада, фахівцям вдалося збалансувати енергосистему, тому відключення електроенергії у Києві відбуватиметься за графіком.

При цьому раніше в КМДА повідомляли про відмову від аварійних відключень світла і перехід до планових. Але влада готується до різних сценаріїв, у тому числі до повного відключення електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ