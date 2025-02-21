Споживачі фінансових послуг в Україні залишаються незахищеними, - експерт

Споживачі фінансових послуг в Україні залишаються без належного захисту. Виявляється, що нелегальні сервіси можуть працювати безперешкодно, а Національний банк України не лише не здатен цьому завадити, а й, схоже, не хоче цього робити.

Про це заявив журналіст Сергій Лямець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Уніан ".

Він зазначив, що днями НБУ опублікував офіційне рішення щодо нелегальності фінансових сервісів компанії BitCapital.

У коментарі на сайті регулятора зазначається, що:

НБУ отримав більше ніж 700 скарг від постраждалих;

люди скаржились на надто високі ставки, неправомірні нарахування за кредитами, агресивне стягнення;

боргів, непрозорість умов;

BitCapital фактично кредитувала у гривні;

Кредити надавались поза правовим полем України;

BitCapital не мала юридичної особи в Україні, хоча заявляла про свою діяльність через англійські;

компанії GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED та/або SOCIAL FINANCE CARE AND WELLBEING INVESTMENTS LLP;

Кредитування відбувалося через вебсайт та мобільний додаток;

На сайті не було жодної відповідної інформації;

Ситуація загострюється ще й тим, що НБУ ігнорував численні звернення ще з минулого року, коли почали надходити скарги від клієнтів. Тільки 13 січня 2025 року Ольга Лобайчук, начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг, дала відповідь, яка фактично зводилася до: "ідіть у поліцію, це не наша справа". Таке ставлення до ситуації зі сторони регулятора просто шокує, зазначив Лямець.

Це означає, що регулятор не лише затримався з реакцією, а й фактично сам усунувся від вирішення проблеми. Замість того, щоб оперативно відреагувати на численні скарги, НБУ просто відмовив споживачам у захисті. Це можна побачити на скріншоті нижче, пише журналіст.

Незважаючи на формальні попередження, представники BitCapital продовжують свою діяльність: вони продовжують нараховувати незрозумілі відсотки та погрожувати боржникам і їх родинам. Вебсайт BitCapital і досі працює, а шахраї продовжують вільно функціонувати на фінансовому ринку України, зазначив Лямець. І, незважаючи на численні скарги, ситуація не змінюється, пише експерт.