Споживачі фінансових послуг в Україні залишаються незахищеними, - експерт
Споживачі фінансових послуг в Україні залишаються без належного захисту. Виявляється, що нелегальні сервіси можуть працювати безперешкодно, а Національний банк України не лише не здатен цьому завадити, а й, схоже, не хоче цього робити.
Про це заявив журналіст Сергій Лямець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Уніан".
Він зазначив, що днями НБУ опублікував офіційне рішення щодо нелегальності фінансових сервісів компанії BitCapital.
У коментарі на сайті регулятора зазначається, що:
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НБУ отримав більше ніж 700 скарг від постраждалих;
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люди скаржились на надто високі ставки, неправомірні нарахування за кредитами, агресивне стягнення;
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боргів, непрозорість умов;
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BitCapital фактично кредитувала у гривні;
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Кредити надавались поза правовим полем України;
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BitCapital не мала юридичної особи в Україні, хоча заявляла про свою діяльність через англійські;
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компанії GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED та/або SOCIAL FINANCE CARE AND WELLBEING INVESTMENTS LLP;
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Кредитування відбувалося через вебсайт та мобільний додаток;
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На сайті не було жодної відповідної інформації;
Ситуація загострюється ще й тим, що НБУ ігнорував численні звернення ще з минулого року, коли почали надходити скарги від клієнтів. Тільки 13 січня 2025 року Ольга Лобайчук, начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг, дала відповідь, яка фактично зводилася до: "ідіть у поліцію, це не наша справа". Таке ставлення до ситуації зі сторони регулятора просто шокує, зазначив Лямець.
Це означає, що регулятор не лише затримався з реакцією, а й фактично сам усунувся від вирішення проблеми. Замість того, щоб оперативно відреагувати на численні скарги, НБУ просто відмовив споживачам у захисті. Це можна побачити на скріншоті нижче, пише журналіст.
Незважаючи на формальні попередження, представники BitCapital продовжують свою діяльність: вони продовжують нараховувати незрозумілі відсотки та погрожувати боржникам і їх родинам. Вебсайт BitCapital і досі працює, а шахраї продовжують вільно функціонувати на фінансовому ринку України, зазначив Лямець. І, незважаючи на численні скарги, ситуація не змінюється, пише експерт.
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