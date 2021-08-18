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В спорткомплексе Львовской области отравились 17 детей

Автор: Мария Кучерявец

В спортивно-оздоровительном комплексе города Хыров (Львовская область) произошло массовое отравление детей. В больницу попали 17 несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Львовский портал.

"17 августа около 22:30 в Самборскую центральную районную больницу поступили шестеро жителей Кривого года в возрасте 13-15 лет с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция", - говорится в сообщении.

Указано, что дети в этот же день питались в местном спортивно-оздоровительном комплексе "Layar Palace".

Так, медики оценили состояние пострадавших как средней тяжести. Дети жаловались на повышение температуры тела, рвоту и диарею.

Однако по состоянию на 06:00 18 августа количество пациентов, которые поступили с отравлением в Самборскую больницу, возросло до 17 человек.

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Львовская областьМассовое отравление