Спортивное фото Потапа с сыном на карантине вызвало споры в сети

Известный певец Потап, который недавно порадовал фанов рассказом о домашней вечеринке в честь своего 39-го дня рождения 8 мая, показал в сети еще один семейный снимок. Популярный артист вместе с сыном Андреем решили разбавить карантинные ограничения спортом на свежем воздухе.

Алексей Потапенко опубликовал в своем Instagram яркое фото с мальчиком на улице во дворе.

Музыкант и продюсер ловко закрутил кепку назад и в красочном свободном реглане-ветровке сделал селфи с сыном. Андрей в футбольном реглане держит в руке не менее яркий мяч. Оба сияют от счастья и тепло улыбаются.

"Люди спорта", - подписал артист кадр.

Снимок вызвал у подписчиков Потапа восторг и массу добрых комментариев с лучшими пожеланиями знаменитому отцу с сыном.

При этом в сети между поклонниками рэпера возникла дискуссия и споры, на кого больше похож мальчик. Большинство утверждает, что Андрей - просто копия своей мамы, продюсера Ирины Горовой. Однако некоторые фолловеры считают, что мальчик - вылитый Потап. При этом некоторые даже отличились неимоверно смелой мыслью, что подросток похож на Настю Каменских, нынешнюю жену Потапенко.

Потап и его сын Андрей (Фото: instagram.com/realpotap)

Фаны Потапа осыпали их восторженными комментами и резюмировали, что так или иначе - красавцы оба.

Леша, малой за барсу топит? Просто интересно...

Симпатичный мальчик

Красавцы

Копия мамы

Какая разница на кого похож, это родная кровинушка и вообще классные пацаны.

Красивый мальчик

Спорт - это круто!

Сын очень похож на маму, просто копия

Потап как с Настей стал, похудел и помолодел!

На этой фотографии вы очень похожи с Настей!

Смена неплохая!

Алексей, ты сейчас выглядишь моложе, чем когда рэп еще читал! Настя пошла тебе на пользу!

Малий копия мамы!

Почему не похож, очень даже похож:улыбка, глазки.

На жену похож.

Фото: скрин комментариев instagram.com/realpotap

Ранее мы писали о том, что Потап поделился историей создания песни "Чумачечая весна". Оказалось, что популярная фраза родилась неслучайно, а в следствии забавного случая.