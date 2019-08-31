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Сплошной позитив! Леся Никитюк позабавила сеть забавным видео

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Леся Никитюк станцевала забавный танец под песню Софии Ротару

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая достаточно часто публикует забавные видеоролики, позабавила сеть "прощанием с летом". Знаменитость поделилась курьезным видеороликом с надувной игрушкой и букетами. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте звезды.

Леся Никитюк сняла забавный ролик о прощании с летом под популярную песню украинской певицы Софии Ротару.

Леся Никитюк взорвала сеть забавным видео (instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях посчитали, что опубликованное видео – одно из лучших, снятых телеведущей:

  • Леся, класс!!!
  • Просто очаровашка, восторгаюсь.
  • Спасибо за яркие приколы жизни
  • Ой смешная, но классная.
  • Он что гипнотизирует тебя?
  • ЛЕСЯ, ТЫ ОГОНЬ.
  • Лесечка как всегда в своем репертуаре.
  • Ты сплошной позитив!!! Просто класс.
  • Очаровательная.
  • Купальник - отпад!!!

Леся Никитюк взорвала сеть забавным видео (скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк в бикини взволновала сеть аппетитными формами.

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