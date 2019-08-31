Сплошной позитив! Леся Никитюк позабавила сеть забавным видео

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая достаточно часто публикует забавные видеоролики, позабавила сеть "прощанием с летом". Знаменитость поделилась курьезным видеороликом с надувной игрушкой и букетами. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте звезды.

Леся Никитюк сняла забавный ролик о прощании с летом под популярную песню украинской певицы Софии Ротару.

Леся Никитюк взорвала сеть забавным видео (instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях посчитали, что опубликованное видео – одно из лучших, снятых телеведущей:

Леся, класс!!!

Просто очаровашка, восторгаюсь.

Спасибо за яркие приколы жизни

Ой смешная, но классная.

Он что гипнотизирует тебя?

ЛЕСЯ, ТЫ ОГОНЬ.

Лесечка как всегда в своем репертуаре.

Ты сплошной позитив!!! Просто класс.

Очаровательная.

Купальник - отпад!!!

Леся Никитюк взорвала сеть забавным видео (скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк в бикини взволновала сеть аппетитными формами.