Сплошной позитив! Леся Никитюк позабавила сеть забавным видео

Леся Никитюк станцевала забавный танец под песню Софии Ротару
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая достаточно часто публикует забавные видеоролики, позабавила сеть "прощанием с летом". Знаменитость поделилась курьезным видеороликом с надувной игрушкой и букетами. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте звезды.
Леся Никитюк сняла забавный ролик о прощании с летом под популярную песню украинской певицы Софии Ротару.
Леся Никитюк взорвала сеть забавным видео (instagram.com/lesia_nikituk)
В комментариях посчитали, что опубликованное видео – одно из лучших, снятых телеведущей:
Леся Никитюк взорвала сеть забавным видео (скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что ранее Леся Никитюк в бикини взволновала сеть аппетитными формами.