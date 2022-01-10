Спланировал теракты в Одессе. СБУ задержала агента спецслужб России

Задержанный агент должен был расшатывать общественно-политическую ситуацию в Одесской области путем диверсий и терактов. Агента задержали, когда он вербовал исполнителя для будущего теракта: поджога военной техники.

"Агентом оказался иностранец, который периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами были представители российской военной разведки, которые действуют с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики", - установили в СБУ.

Одной из задач агента, о котором узнала СБУ, была организация поджога военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года. Также он облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам.

"Следующими объектами посягательства агента должны были стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также военная техника в Одесской области", - рассказали в СБУ.

Российские спецслужбы хотели благодаря действиям задержанного агента осуществлять информационное и психологическое давление, делая вид якобы наличие пророссийского подполья и антиукраинских настроений в Одесской области.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении теракта. Агент уже находится под стражей, а правоохранители ищут других возможных причастных к его деятельности.