Співробітник "Здоров'я" Каміль Керимов став бронзовим чемпіоном світу з вільної боротьби U23

У першій сутичці Каміль блискуче переміг призера Пан-американського чемпіонату серед юніорів і призера юнацьких Олімпійських Ігор з Колумбії. У малому фіналі український борець здолав чемпіона юнацьких Олімпійських Ігор і призера чемпіонатів Європи U23 та серед юніорів Георга Гегелашвілі.

Чоловіча збірна України з вільної боротьби завершила змагання на Чемпіонаті з 4 бронзовими медалями та посіла четверте загальнокомандне місце: Ерік Арушанян (до 65 кг), Василь Сова (до 97 кг), Вадим Куриленко (до 74 кг), Каміль Керимов (до 57 кг).

Одним з тренерів, що готували чоловічу збірну України з вільної боротьби U23, був працівник фармацевтичної компанії "Здоров’я" Вадим Заурбекович Тасоєв - заслужений майстер спорту, старший тренер Національної збірної України з вільної боротьби.

Фармацевтична компанія "Здоров'я" вже багато років підтримує перспективних спортсменів: закуповує екіпірування, спортивне харчування, вітаміни, а також оплачує поїздки на змагання. Окрім допомоги у підготовці, виплачуються премії за призові місця у турнірах.

"Наша підтримка дає молодим спортсменам можливість брати участь у міжнародних чемпіонатах, професійно розвиватися та досягати перемог. У нашій країні багато талановитих спортсменів, ми ними пишаємось. Підтримуватимемо їх і надалі, не зважаючи на існуючу ситуацію в країні. Упевнений, що з такою волею до перемоги, працьовитістю та силою характеру, Каміль Керимов ще не раз порадує нас медалями. Вітаємо спортсмена та тренерський штаб", - наголосив голова наглядової ради ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" Олександр Доровський.