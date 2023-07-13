Співробітник ФСБ готував теракти проти ЗСУ. Його засудили на 15 років в'язниці

Про кого йде мова

Зловмисником є кадровий співробітник управління ФСБ у Красноярському краї Іванченко Олександр Юрійович.

Фото: співробітник ФСБ (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Встановлено, що він готував теракти проти Сил оборони і збирав інформацію із прифронтових регіонів України. Робив це через декількох агентів, яких курував особисто", - йдеться у повідомленні.

Український агент ФСБ

У 2017 році Олександр Іванченко завербував киянина і після декількох "тестових" завдань "законсервував" його. На початку повномасштабного вторгнення РФ співробітник ФСБ "активував" свого агента і дав йому вказівку прибути до Чернівецької області.

Що агент ФСБ мав зробити

Там зрадник мав встановити і передати агресору локації залізничних вузлів і логістичних складів, які задіяні для тимчасового базування і перекидання українських військ на фронт. Розвідінформація потрібна була російським окупантам для здійснення серії вибухів на інфраструктурних об’єктах Буковини.

Інформація про бійців "Азов"

Співробітник ФСБ збирав інформацію і з прифронтових районів України. Особливо його цікавили точні координати місць дислокації підрозділів Служби безпеки та окремого полку спеціального призначення "Азов".

"Але в цьому випадку СБУ заблокувала всі спроби російського шпигуна отримати потрібну йому інформацію", - йдеться у заяві.

Покарання для співробітника ФСБ

Служба безпеки спрацювала на випередження і затримала ворожого агента у Чернівецькій області на початку цього року.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за фактом шпигунства і призначив 15 років позбавлення волі.

Оскільки фігурант переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.