"Спилювали зуби, пускали струм і знущалися": українка розповіла про катування у полоні РФ

Суд у Росії виніс вироки трьом громадянам України засудивши їх до 18, 20 та 22 років ув’язнення. Українців звинуватили у тероризмі на основі сфальсифікованих доказів та "зізнань", отриманих під тортурами.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону ухвалив суворі вироки трьом українцям, затриманим на території окупованого Донбасу. Наталія Власова, Сергій Грузинов і Віктор Шидловський отримали від 18 до 22 років позбавлення волі за звинуваченнями в "тероризмі", які базуються виключно на сфабрикованих доказах і свідченнях, отриманих під тортурами.

Історія затримання

Власову, Грузинова і Шидловського затримали ще у 2018-2019 роках на території так званої "ДНР". У той період Росія на міжнародній арені заперечувала свою участь у війні на Донбасі, називаючи події "внутрішнім конфліктом України".

Обвинувачених звинуватили в тому, що вони нібито за завданням Служби безпеки України планували вбивство Василя Євдокимова (псевдонім Ленін) - ключової фігури в російській катівні "Ізоляція". Ці звинувачення стали основою для пропагандистських сюжетів російського телебачення.

Катування і знущання

Наталія Власова дала свідчення про жахливі тортури, яких зазнала після затримання. Серед методів катування, про які вона розповіла:

удари електричним струмом, часто після обливання водою;

побиття та знущання, які супроводжувалися приниженням;

утримання у крихітній холодній камері, де можна було лише стояти чи сидіти;

постійні сексуальні домагання та зґвалтування 15 чоловіками.

"Євдокимов власноруч підпилював мені зуби пилкою, викручував соски й намагався запхати пляшку у мою піхву. Нагадаю, він у нас - "постраждалий’"", - свідчила Наталія.

Кати також погрожували їй донькою. Вони стверджували, що знають, у який дитячий садок ходить її маленька донька, і погрожували принести їй іграшку, начинену тротилом.

Сергій Грузинов і Віктор Шидловський також розповідали про численні тортури, яких зазнали під час утримання.

Судовий фарс

Суддя Південного окружного військового суду відкинув усі свідчення про тортури, назвавши їх "надуманими". Також суд не взяв до уваги, що:

усіх трьох затримали на території України, яка навіть формально не була визнана частиною Росії;

"зізнання" були отримані виключно під тиском і не підтверджені іншими доказами.

Єдиним доказом у справі стали "зізнання" обвинувачених, записані під тортурами, які демонстрували на російському телебаченні. Усі троє затриманих відмовилися від цих свідчень у суді, назвавши їх сфабрикованими.

Адвокати наголошували, що обвинувачення не мають жодної юридичної сили, адже всі затримані перебували на території України й не перетинали російського кордону.