Спикер парламента Болгарии госпитализирована после ДТП

Служебный автомобиль председателя народного собрания (парламента) Болгарии Цветы Караянчевой попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на болгарские СМИ.

Авария произошла на трассе Шумен-Силистра возле села Вирбак. 31-летний водитель легкового автомобиля на опасном участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем спикера.

Отмечается, что лобового столкновения удалось избежать благодаря своевременному маневру и реакции водителя спикера. Сообщается, что после ДТП Караянчева была госпитализирована.

РБК-Украина писало, что в этом году в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город. В ВВС сообщили, что канцлер вернулась в Берлин на другом самолете из числа правительственных бортов.