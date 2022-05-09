Спикер Одесской ОВА предупредил о вероятности ракетных ударов с территории Крыма

В Одессе и области 9 мая сохраняется высокая вероятность нанесения российскими войсками очередных ракетных ударов. Атаки могут быть нанесены корабельной группировкой противника в акватории Черного моря, авиацией и с территории оккупированного Крыма.
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
Он отметил, что нынешняя ночь в регионе прошла под сигналы воздушной тревоги.
"Остается высокой вероятность нанесения ракетных ударов Черноморским флотом РФ, а также самолетами стратегической авиации РФ. Есть угроза нанесения ракетных ударов с территории временно оккупированного Крыма", - сказал Братчук.
Спикер ОВА призвал одесситов беречь себя и близких, отправляться в укрытия при срабатывании сигналов воздушной тревоги и не забывать о правилах "двух стен".
Также Братчук проинформировал, что в Одессе и области продолжается затяжной комендантский час, который окончится только в 05:00 утра 10 мая.
"Грубых нарушений продленного комендантского часа на 06.00. 09.05.22 г. не зафиксировано", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в результате ряда ракетных обстрелов Одесской области в 6 населенных пунктах было повреждено электроснабжение.
Также мы писали, что по данным Оперативного командования "Юг", за прошедшее сутки 8 мая войска РФ атаковали ракетами Одесскую область 9 раз. 6 ракет были сбиты нашими силами ПВО. Нанесенные удары повредили электроподстанцию и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха. Были пострадавшие.
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