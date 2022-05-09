Спикер Одесской ОВА предупредил о вероятности ракетных ударов с территории Крыма

Он отметил, что нынешняя ночь в регионе прошла под сигналы воздушной тревоги.

"Остается высокой вероятность нанесения ракетных ударов Черноморским флотом РФ, а также самолетами стратегической авиации РФ. Есть угроза нанесения ракетных ударов с территории временно оккупированного Крыма", - сказал Братчук.

Спикер ОВА призвал одесситов беречь себя и близких, отправляться в укрытия при срабатывании сигналов воздушной тревоги и не забывать о правилах "двух стен".

Также Братчук проинформировал, что в Одессе и области продолжается затяжной комендантский час, который окончится только в 05:00 утра 10 мая.

"Грубых нарушений продленного комендантского часа на 06.00. 09.05.22 г. не зафиксировано", - добавил он.