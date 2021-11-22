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Спецслужбы Израиля устроили облаву на ХАМАС после теракта у Храмовой горы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Агентство внутренней безопасности Израиля арестовало более 50 членов ячейки радикальной группировки ХАМАС на Западном берегу Иордана и в восточном Иерусалиме. Задержанные подозреваются в причастности к теракту на Храмовой горе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Как отметили в спецслужбе, на Западном берегу была обнаружена ячейка ХАМАС, которая планировала несколько террористических атак в Иерусалиме и других городах Израиля. По ее данным, задержанные боевики участвовали в создании инфраструктуры для терактов. У них изъято оружие и компоненты для изготовления взрывных устройств.

Сообщение израильской спецслужбы о задержании более 50 боевиков ХАМАС появилось на следующей день после теракта на Храмовой горе.

Напомним, вечером 21 ноября боевик ХАМАС возле входа в Храмовую гору открыл огонь по прохожим из автоматического оружия. В результате нападения один израильтянин был убит, еще трое получили ранения.

Ответным огнем полицейские ранили террориста, однако в больнице он скончался.

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