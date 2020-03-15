Спецслужбы Израиля будут отслеживать передвижение больных коронавирусом

Министры правительства Израиля единогласно утвердили использовать технологические средства, находящиеся в распоряжении Общей службы безопасности (ШАБАК), для отслеживания больных коронавирусом граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.

Как сообщается, ШАБАК будет определять маршруты, которыми передвигались инфицированные коронавирусом за последние 14 дней, и передавать данные в Министерство здравоохранения. В свою очередь, релевантный отдел Минздрава будет связываться с людьми, с которыми вступали в контакт носители и потенциальные носители вируса. Эти люди будут получать СМС-уведомления с требованием пройти 14-дневный карантин.

Согласно решению правительства, ШАБАК получил разрешение на данные действия только в рамках борьбы с распространением коронавируса на ближайшие 30 дней. По истечении этого срока все собранные данные будут уничтожены.

ШАБАК не будет принимать участие в розыске граждан, подлежащих карантину, а также в контроле над соблюдением гражданами распоряжений Министерства здравоохранения.

Напомним, ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху предложил создать национальное правительство чрезвычайного положения пандемии коронавируса.

Кроме того, Нетаньяху и его окружение сдали анализы на коронавирус. Ни у одного из прошедших проверку до проведения теста не было никаких симптомов заболевания.