UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спецслужби РФ та Білорусі готують теракт "під чужим прапором", аби звинуватити Україну, - ЦНС

Ілюстративне фото: спецслужби РФ та Білорусі готують теракт, аби звинуватити Україну (instagram/com.fsb_rossii_official)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спецслужби Росії та Білорусі мають намір скинути вибухівку з дрона на білоруську нафтобазу, щоб надалі звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що між російською ФСБ та білоруським КДБ досягнуто домовленостей провести операцію "під чужим прапором" проти одного з об’єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони.

 

Наразі як об’єкт для теракту розглядається нафтобаза "Брестоблнефтепродукт" неподалік населеного пункту Прилуки Брестської області, який знаходиться у 2 км від білорусько-польського кордону.

За даними ЦНС, там планується здійснити скид з безпілотника. За інформацією від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели найманці ПВК "Вагнера" в серпні цього року.

Підкреслимо, що Сили оборони України діють виключно на території України. Водночас така провокація необхідна росіянам, щоб зменшити рівень підтримки нашої країни.

Зазначимо, що це вже не перше повідомлення про те, що росіяни можуть готувати теракти для подальшого звинувачення України.

Так, у серпні СБУ повідомляла, що Росія хоче використати "вагнерівців" для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Для цього вони готували теракт на Мозирському нафтопереробному заводі.

А в липні Росія готувала операцію під чужим прапором у Чорному морі. Причиною для цього стала відмова від "зернової угоди" та удари по українській портовій інфраструктурі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьТеракт