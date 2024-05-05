Спецслужби РФ можуть готувати теракт у Москві чи Петербурзі, щоб звинуватити Україну, - АТЕШ

За інформацією агентів руху, у РФ планується проведення антитерористичних заходів, під час яких можуть бути затримані мусульмани, в яких, імовірно, будуть виявлені саморобні вибухові пристрої.

Диверсія може бути здійснена у найближчі 5 днів. Організатори обирають між двома найбільшими містами РФ: Санкт-Петербургом і Москвою.

З огляду на ситуацію, "АТЕШ" закликає жителів вищезазначених міст утриматися від відвідування людних місць та велелюдних зібрань.