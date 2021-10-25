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Спецпрокуратура возбудила дело по факту самоубийста в учебном центре "Десна"

Автор: Анна Полисученко

Деснянская спецпрокуратура Центрального региона возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство" по факту гибели военного срочной службы в учебном центре "Десна". Также следствием рассматриваются другие версии, в том числе - умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Центрального региона.

На место происшествия выехали руководитель Деснянской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона Алексей Литвиненко, следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Черниговского районного отдела полиции ГУНП в Черниговской обл., представители военной службы правопорядка и военной контрразведки.

Предварительно установлено, что солдат-срочник, находясь в карауле, произвел несколько выстрелов из автомата АК-74, причинив себе телесные повреждения. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на уточнение всех обстоятельств трагического события. Расследование гибели военнослужащего осуществляется следователями отделения полиции №1 Черниговского районного отдела полиции ГУНП в Черниговской области.

Ранее мы писали, что в учебном центре "Десна" застрелился военный.

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Черниговская область