Спецпредставник США з відновлення України прибула до Києва: з ким встигла зустрітися

Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер сьогодні, 12 січня, прибула до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк і прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Дуже тепло вітаємо в Києві Пенні Пріцкер і керівників приватного сектору США", - написала посол.
За її словами, сьогодні вони проведуть зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну для її відновлення.
Шмигаль повідомив, що вони разом із Пріцкер провели зустріч. Також на ній були присутні представники американського бізнесу.
"Розраховуємо на участь приватних компаній зі США у відновленні України. Обговорили можливості інвестицій та розвиток державно-приватного партнерства", - написав глава уряду.
Фото: Зустріч (t.me/Denys_Smyhal)
За його словами, ключовою темою є зміцнення української економіки, її короткострокове відновлення та довгостроковий розвиток.
"Одна з основних передумов - забезпечення стабільного українського експорту. Працюємо зі США над посиленням експортних можливостей", - написав Шмигаль.
Він також повідомив, що важливим фактором залишається послідовна фінансова підтримка з боку партнерів. Вони обговорили основні потреби України на цей рік.
Зазначимо, що минулий візит до столиці України став для Пріцкер першим від часу її призначення 14 вересня на посаду спецпредставника Штатів із питань економічного відновлення України.
Разом з тим, американський чиновник уже зустрічався раніше із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.
Наприкінці вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переговорив із Пріцкер, і в ході бесіди сторони обговорили залучення американського бізнесу до відбудови України.
Раніше американська спецпредставниця зазначила, що приватні компанії США хотіли б розпочати інвестиції в Україну, але для цього наша країна має провести реформи у сфері підзвітності та прозорості.
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