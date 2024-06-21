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У спецпідрозділі ГУР Kraken підтвердили, що у Дніпрі напали на їхнього колишнього бійця

П'ятниця 21 червня 2024 01:51
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У спецпідрозділі ГУР Kraken підтвердили, що у Дніпрі напали на їхнього колишнього бійця Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Чоловіком, на якого 20 червня у Дніпрі напали невідомі, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу Kraken Головного управління розвідки Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kraken у Telegram.

"З огляду на суспільний розголос інциденту повідомляємо, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу “KRAKEN”, - йдеться у повідомленні.

Наслідком подібних інцидентів має бути реальне встановлення справедливості, зазначили у підрозділі.

Нагадаємо, у мережі з'явилася інформація про те, що у Дніпрі невідомі напали на військового Дмитра "Сина" Павлова, який гуляв з немовлям. Невідомі без опізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, закували його в кайданки та почали бити.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтями про умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі.

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