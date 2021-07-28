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Специалисты выявили нарушения при проверке двух массовых отравлений детей в Одесской области

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Одесса, Среда 28 июля 2021 20:50
Специалисты выявили нарушения при проверке двух массовых отравлений детей в Одесской области Фото: Госпродпотребслужба выявила нарушения при проверке массового отравления детей в Одесской области (facebook.com/consumer.odessa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области провело расследование двух случаев массового отравления детей. В гостинице и больнице выявили нарушения санитарных норм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпродпоребслужбы.

В ведомстве отметили, что при проверке отеля Bugaz Sea View были выявлены следующие нарушения:

  • отсутствовали документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов;
  • не соблюдались гигиенические требования при приготовлении, хранении и обработке продуктов;
  • помещения, где готовились продукты, находятся в неудовлетворительном состоянии, в них отсутствуют средства дезинфекции;
  • не созданы условия для раздельного хранения личной и санитарной одежды;
  • отсутствуют условия для личной гигиены со стороны персонала: в ванной комнате нет антисептика для рук, одноразовых полотенец, жидкого мыла.

Проверка также проводилась в Одесской областной детской клинической больнице, где отравились пятеро детей. В столовой учреждения используется устаревшее технологическое и холодильное оборудование, кухонная утварь нуждается в замене, данные о периодическом микробиологическом контроле продуктов отсутствуют.

Кроме того, помещения, где хранятся и готовятся продукты, требует ремонта. Также не соблюдаются требования к хранению уборочного инвентаря.

Напомним, массовое отравление детей в гостинице и больнице Одесской области произошло 27 июля. В медучреждении отравились пять детей, в отеле - девять. По данному факту полиция расследование.

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отравление Госпродпотребслужба
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