Специалисты выявили нарушения при проверке двух массовых отравлений детей в Одесской области
Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области провело расследование двух случаев массового отравления детей. В гостинице и больнице выявили нарушения санитарных норм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпродпоребслужбы.
В ведомстве отметили, что при проверке отеля Bugaz Sea View были выявлены следующие нарушения:
- отсутствовали документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов;
- не соблюдались гигиенические требования при приготовлении, хранении и обработке продуктов;
- помещения, где готовились продукты, находятся в неудовлетворительном состоянии, в них отсутствуют средства дезинфекции;
- не созданы условия для раздельного хранения личной и санитарной одежды;
- отсутствуют условия для личной гигиены со стороны персонала: в ванной комнате нет антисептика для рук, одноразовых полотенец, жидкого мыла.
Проверка также проводилась в Одесской областной детской клинической больнице, где отравились пятеро детей. В столовой учреждения используется устаревшее технологическое и холодильное оборудование, кухонная утварь нуждается в замене, данные о периодическом микробиологическом контроле продуктов отсутствуют.
Кроме того, помещения, где хранятся и готовятся продукты, требует ремонта. Также не соблюдаются требования к хранению уборочного инвентаря.