Специалисты назвали самый распространенный симптом "Омикрона"

Специалисты Бангладеш назвали самые распространенные симптомы штамма коронавируса "Омикрон". Большинство заболевших жалуются на насморк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bdnews24.
Официальный представитель главного управления здравоохранения Бангладеш профессор Назмул Ислам заявил, что 73% всех пациентов с "Омикроном" жаловались на насморк.
Почти 70% заразившихся этим штаммом рассказали о головной боли, 64% людей пожаловались на усталость, около 60% пациентов обратили внимание на чихание или боли в горле, а 44% - на кашель, отметили специалисты.
Эксперты заметили, что перечисленные симптомы похожи на сезонный грипп и требуют особого внимания.
Ранее глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал важные отличия "Омикрона" от других штаммов. В частности, у этого варианта коронавируса значительно короче инкубационный период.