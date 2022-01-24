UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Специалисты назвали самый распространенный симптом "Омикрона"

Автор: Артур Родивилов

Специалисты Бангладеш назвали самые распространенные симптомы штамма коронавируса "Омикрон". Большинство заболевших жалуются на насморк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bdnews24.

Официальный представитель главного управления здравоохранения Бангладеш профессор Назмул Ислам заявил, что 73% всех пациентов с "Омикроном" жаловались на насморк.

Почти 70% заразившихся этим штаммом рассказали о головной боли, 64% людей пожаловались на усталость, около 60% пациентов обратили внимание на чихание или боли в горле, а 44% - на кашель, отметили специалисты.

Эксперты заметили, что перечисленные симптомы похожи на сезонный грипп и требуют особого внимания.

Ранее глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал важные отличия "Омикрона" от других штаммов. В частности, у этого варианта коронавируса значительно короче инкубационный период.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОмикронКоронавирус