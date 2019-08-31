Спасибо за все: Каменских умилила сеть трогательными признанием

Настя Каменских вновь заявила о своей любви к Потапу
Известная украинская певица Анастасия Каменских, которая в конце мая заявила о свадьбе со своим коллегой по цеху Алексеем Потапенко нежной песней "Обіцяю", вновь призналась ему в любви. Артистка сделала заявление под одной из крайних публикаций в социальной сети Instagram.
Каменских поблагодарила Потапа за все, что он для нее делает.
"Спасибо Лешенька за любовь, поддержку, веру в меня, настрой на концерт, вкусную еду, цветы с утра, поцелуи и конечно, за фото. Я скоро", - написала Каменских.
Каменских умилила сеть трогательным признанием в любви Потапу (фото: instagram.com/kamenskux)
Под публикацией артистки поклонники выразили свое умиление тем, что Каменских выразила мужу слова благодарности. Многие же обратили внимание на ее внешний вид:
Каменских умилила сеть трогательным признанием в любви Потапу (скриншоты: instagram.com/kamenskux)
Напомним, что ранее сын Потапа похвастался лучшим отдыхом.